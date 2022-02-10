Конте расстроен неудачей «Тоттенхэма»

В матче 24 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» со счетом 2:3. При этом «шпоры» вели в счете по ходу матча, но в итоге пропустили дважды и остались совсем без очков. Конте считает, что его команде надо научиться лучше контролировать ход матчей.

- Второй тайм был лучше, чем первый, но мы не смогли сохранить нормальный результат. Над этим надо будет поработать, впереди долгая работа. Сегодня было много ошибок в передачах, я говорил с игроками об этом, ведь такие вещи сильно осложняют нам жизнь. Под давлением надо быть точнее. Несмотря на это, я видел, что игроки боролись до конца, оставили на поле все силы и потому особенно жаль. Нам предстоит напряженная работа, - заявил Конте, слова которого приводит BBC Sport.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.