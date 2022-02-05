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Конте считает, что «Тоттенхэм» много ошибался в трансферах до его прихода

05 Февраля 2022 • 05:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.62 4.00 5.40
09.02 22:45

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что до его прихода «шпоры» совершали много ошибок, и потому некоторых игроков ему пришлось отдать в аренду. В январе «Тоттенхэм» расстался с Ндомбеле, Ло Чельсо и Брайаном Хилем - все они были отданы в аренду, а Деле Алли и вовсе был продан в «Эвертон». Конте считает меры вынужденными - ему приходится срочно исправлять ситуацию и догонять конкурентов.

- При трансферах надо быть очень аккуратным и не совершать ошибки. Есть много команд, которые начали раньше нас и сейчас находятся в более выгодном положении, чем мы. И, если мы хотим наверстать упущенное, то надо минимизировать любые ошибки. Когда вы покупаете игроков, они должны усиливать в состав, а когда через два или три года вы сдаете их в аренду, то, значит, покупки были ошибочными, - заявил Конте, слова которого приводит BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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