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«Тоттенхэм» переключил внимание на Кулушевски

28 Января 2022 • 18:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
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09.02 22:45

Лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время может подписать нападающего «Ювентуса» Деяна Кулушевски. По сообщениям Football Italia, «шпоры» заинтересованы в том, чтобы арендовать игрока до конца сезона с правом выкупа.

Отмечается, что «бьянконери» будут не против расстаться с Кулушевски. «Тоттенхэм» также попросил у клуба отпустить в аренду другого футболиста – полузащитника Родриго Бентанкура, которым интересуется «Астон Вилла». Тем не менее, эту просьбу «шпор» «Ювентус» удовлетворить не смог.

Напомним, что ранее Кулушевски также был связан с переходом на правах аренды в «Милан». В этом сезоне швед забил один гол и отдал 3 ассиста в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деян Кулушевски
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