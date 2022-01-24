«Тоттенхэм» хочет избавиться от Алли и Ло Чельсо

Лондонский «Тоттенхэм» намерен в скором времени избавиться от полузащитников Деле Алли и Джовани Ло Чельсо. По информации The Sun, оба игрока не входят в планы главного тренера Антонио Конте, поэтому клуб хочет продать их как можно скорее.

Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе Алли в «Ньюкасл», но пока неизвестно, насколько эти слухи правдивы. Что касается Ло Чельсо, то аргентинец может отправиться в «Ювентус» в обмен на нападающего Деяна Кулушевски.

В этом сезоне Алли забил 1 гол в 10 матчах чемпионата Англии. Что касается Ло Чельсо, то на счету аргентинца нет ни одного результативного действия за 9 матчей в АПЛ.