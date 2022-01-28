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«Тоттенхэм» нацелился на Морату

28 Января 2022 • 16:03 Комментировать
Тоттенхэм
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Саутгемптон
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09.02 22:45

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на приобретение нападающего туринского «Ювентуса» Альваро Мораты. По сообщениям Football Italia, «шпоры» могут завершить трансфер испанца до конца январского трансферного окна.

Ранее Мората был активно связан с переходом в каталонскую «Барселону»,  но мадридский «Атлетико», обладающий правами на игрока, отказался отпускать испанца на правах аренды, потребовав от «сине-гранатовых» полноценный трансфер.

Из-за того, что «Ювентус» недавно приобрёл нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, Мората может потерять место в стартовом составе «старой синьоры». Осознавая это, испанец хочет покинуть клуб в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Альваро Мората
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