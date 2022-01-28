«Тоттенхэм» нацелился на Морату

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на приобретение нападающего туринского «Ювентуса» Альваро Мораты. По сообщениям Football Italia, «шпоры» могут завершить трансфер испанца до конца январского трансферного окна.

Ранее Мората был активно связан с переходом в каталонскую «Барселону», но мадридский «Атлетико», обладающий правами на игрока, отказался отпускать испанца на правах аренды, потребовав от «сине-гранатовых» полноценный трансфер.

Из-за того, что «Ювентус» недавно приобрёл нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, Мората может потерять место в стартовом составе «старой синьоры». Осознавая это, испанец хочет покинуть клуб в ближайшее время.