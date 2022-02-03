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Конте определился с ещё одной проблемной позицией в «Тоттенхэме» слухи

03 Февраля 2022 • 22:54 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.62 4.00 5.40
09.02 22:45

По всей видимости, после активной зимней трансферной кампании «Тоттенхэм» не прекратит работу на рынке. Главный тренер команды Антонио Конте уже дал указания руководству клуба по поводу позиции, которую он до сих пор считает проблем.

Речь идет о кадровой ситуации в центре обороны. Конте не совсем доволен имеющимися защитниками, поэтому летом «шпоры» попытаются усилиться новым футболистом. На данный момент в шорт-листе лондонцев находятся Свен Ботман из «Лилля», Алессандро Бастони из «Интера» и Йоско Гвардиол из «РБ Лейпцига», об этом сообщает издание The Telegraph.

К слову, зимой «Тоттенхэм» оформил несколько сделок в среднюю и атакующую линию команды. Также клубу удалось избавиться от некоторых ненужных Конте игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Алессандро Бастони Йоско Гвардиол Свен Ботман Трансферы футбола - лето 2022
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