«Тоттенхэм» интересуется голкипером «Баварии»

Лондонский «Тоттенхэм» нуждается в усилении, Антонио Конте хочет совершать покупки, и одним из вариантов для него является Александер Нюбель - 25-летний голкипер «Баварии», который в настоящий момент на условиях аренды играет в «Монако», где пытается получить больше игровой практики. И для монегасков Нюбель быстро стал основным вратарем, сыграв в текущем сезоне уже в 22 матчах.

Ранее, как сообщает портал Goal, «Бавария» пригласила Нюбеля в качестве возможной альтернативы для Мануэля Нойера, но он сыграл всего лишь четыре матча в составе взрослой команды. До «Баварии» голкипер защищал цвета «Паденборна» и «Шальке 04», также привлекался к играм молодежной сборной Германии в период с 2017 по 2019 год.