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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте впервые с октября 2020 года потерпел домашнее поражение в чемпионате

10 Февраля 2022 • 09:37 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:3
Саутгемптон
окончен

В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе встречался с «Саутгемптоном». «Шпоры» неожиданно проиграли со счетом 2:3.

Впервые за долгое время итальянский тренер Антонио Конте потерпел домашнее поражение в рамках национального чемпионата. Это была первая неудача наставника с октября 2020 года. Тогда миланский «Интер» под руководством Конте в домашних стенах уступил «Милану» (1:2), сообщается в твиттер-аккаунте Squawka.

После вчерашнего фиаско «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
10 Февраля 2022 в 10:20
Плешивый думал,что у него получится что-то..но бумеранг прилетел быстрее
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