Конте впервые с октября 2020 года потерпел домашнее поражение в чемпионате

В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе встречался с «Саутгемптоном». «Шпоры» неожиданно проиграли со счетом 2:3.

Впервые за долгое время итальянский тренер Антонио Конте потерпел домашнее поражение в рамках национального чемпионата. Это была первая неудача наставника с октября 2020 года. Тогда миланский «Интер» под руководством Конте в домашних стенах уступил «Милану» (1:2), сообщается в твиттер-аккаунте Squawka.

После вчерашнего фиаско «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.