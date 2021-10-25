Зидан отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед»

Ранее появлялась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» по рекомендациям Криштиану Роналду связывалось с Зинедином Зиданом касательно возможного приглашения специалиста на пост главного тренера.

Но, француз не заменит Уле Гуннару Сульшера в ближайшее время. Испанское издание Mundo Deportivo уверяет, что Зидан ответил отказом. Причина этому – желание экс-наставника «Реала» еще какое-то время отдохнуть от тренерской деятельности.

Француз планирует вернуться к работе, но точно не сейчас. Таким образом, главным претендентом в шорт-листе «МЮ» продолжает оставаться Антонио Конте, который может переехать в Манчестер уже на этой неделе.