В воскресенье руководители «Тоттенхэма» обсуждают отставку Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера команды. Об этом сообщает Telegraph Sport. Боссы лондонского клуба решают, нужно ли уже сейчас производить замену на тренерском мостике.

Ранее появилась информация о том, что Фабио Паратичи - спортивный директор «Тоттенхэма» - инициировал начало переговоров с Антонио Конте. Проскакивал слух, что договориться с итальянским тренером «шпоры» могут уже в ближайшие часы.

Нуну Эшпириту возглавил «Тоттенхэм» летом. В десяти прошедших играх чемпионата Англии «шпоры» добились пяти побед при пяти поражениях.