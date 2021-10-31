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​В «Тоттенхэме» обсуждают возможную отставку Эшпириту слухи

31 Октября 2021 • 16:38 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В воскресенье руководители «Тоттенхэма» обсуждают отставку Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера команды. Об этом сообщает Telegraph Sport. Боссы лондонского клуба решают, нужно ли уже сейчас производить замену на тренерском мостике.

Ранее появилась информация о том, что Фабио Паратичи - спортивный директор «Тоттенхэма» - инициировал начало переговоров с Антонио Конте. Проскакивал слух, что договориться с итальянским тренером «шпоры» могут уже в ближайшие часы.

Нуну Эшпириту возглавил «Тоттенхэм» летом. В десяти прошедших играх чемпионата Англии «шпоры» добились пяти побед при пяти поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту
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