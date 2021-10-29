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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коман получит предложение от гранда АПЛ слухи

29 Октября 2021 • 10:42 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Недавно вингер «Баварии» Кингсли Коман решил, что не будет подписывать с мюнхенским клубом новый контракт. Действующее соглашение французского игрока с немцами истекает летом 2023 года, поэтому руководство намерено продать его по итогам сезона.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, воспользоваться ситуацией желает «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы понимают, что им удастся сбить цену в 50 миллионов евро на футболиста.

Также источник уверяет, что в переезде в английскую Премьер-лигу заинтересован лично сам Коман, потерявший место в основном составе «Баварии».

В текущем сезоне француз провел лишь четыре поединка в Бундеслиге, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Кингсли Коман
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