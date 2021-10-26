У Сульшера есть три матча, чтобы сохранить свой пост

Провал «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:5) вместе с рядом поражений в прошлых матчах ставят под вопрос дальнейшее пребывание Уле Гуннара Сульшера в должности наставника «красных дьяволов».

По данным the Guardian, 48-летний норвежец имеет в распоряжении три матча, чтобы исправить ситуацию. При этом у Сульшера нет гарантий того, что его не уволят даже раньше.

Ранее сообщалось об интересе руководства «МЮ» к Антонио Конте, который никого не тренирует после ухода из «Интера».

Манкунианцам предстоит сыграть против на выезде против «Тоттенхэма» в субботу и «Аталанты» на неделе, после чего на «Олд Траффорд» пожалует «Манчестер Сити».