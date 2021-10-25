Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 659 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер может быть уволен ещё до игры с «Тоттенхэмом» - Конте назвал боссам клуба свои условия

25 Октября 2021 • 17:52 Комментировать (11)
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

Судя по всему, дни Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» уже сочтены. Разгромное поражение от «Ливерпуля» стало последней каплей терпения руководства, которое до этого всеми силами защищало норвежского специалиста.

Источник Manchester Evening News сообщает, что боссы манкунианцев всерьез рассматривают вариант с увольнением Сульшера еще до матча с «Тоттенхэмом», который запланирован на следующие выходные.

Преемником норвежца может стать Антонио Конте. Итальянец не против вернуться в АПЛ, но поставил «МЮ» ультиматум – он хочет сам решать, кого клуб будет приобретать на трансферном рынке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антонио Конте Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (11)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Johnnyf15426378
25 Октября 2021 в 18:57
Вариант с Тен Хагом никто не рассматривает?
ARTUR
25 Октября 2021 в 18:50
Сказки венского леса... Конте в жизни не пойдет в клуб где до сих пор имеет влияние другой человек ,Ватрасы,Гумены по стилистике как братья родные . Понапридумают новостей ,а потом сами же ее и опровергают
CELTIC FROST
25 Октября 2021 в 18:48
Если во главе команды Тоха - это, блин, и хорошо / и плохо.
ARTUR
25 Октября 2021 в 18:51
Посмотри кто аффффтаар этих строк ))
Snk6565
25 Октября 2021 в 18:37
В данный момент нужен тренер, который будет забивать больше, чем пропускать (а пропускать мы пока будем и будем)...под силу ли это Конте??
Nebarsabarsenet
25 Октября 2021 в 18:42
Насчёт пропускать - это скорее к Магуайру, Линделёфу и Шоу (и к тренерам защитников), а вот забивать с таким подбором атакеров надо в разы больше.
Snk6565
25 Октября 2021 в 18:44
Так и я об этом
Nebarsabarsenet
25 Октября 2021 в 18:17
Эксперимента с ЗиЗу видимо не будет? Уж он-то с этими лоботрясами быстренько разобрался бы))
Snk6565
25 Октября 2021 в 18:54
К сожалению, онтешит себя надеждами на сб Франции...но доверит ли кто то её алжирцу, вопрос скорее политический
Juve96
25 Октября 2021 в 18:03
Конте быстро Криштиану усадит на лавку
Nebarsabarsenet
25 Октября 2021 в 18:13
Это если он самодур. А если не дурак, то построит игру так, чтобы получать максимум дивидентов с его таланта гол-машины.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
19:21 · Англия. Премьер-лига
Маркиньос рассказал, почему сорвался его переход в «Челси»
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может потратить 600 миллионов евро и не нарушить правила финансового фэйр-плей
18:38 · Англия. Премьер-лига
Зидан отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Сульшер может быть уволен ещё до игры с «Тоттенхэмом» - Конте назвал боссам клуба свои условия 11
16:44 · Англия. Премьер-лига
Перишич интересен двум клубам АПЛ
15:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп быстрее всех тренеров добыл 200 побед во главе «Ливерпуля»
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Салах хочет, чтобы «Ливерпуль» платил ему по полмиллиона в неделю 2 слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ходячая катастрофа»: Магуайр подвергся критике британских СМИ 1
14:57 · Англия. Премьер-лига
​В «Твиттере» «Манчестер Юнайтед» появилась публикация о Сульшере 5
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Мы играем как дети»: Де Хеа высказался о выступлениях «МЮ»
13:44 · Англия. Кубок лиги
​«Престон Норт Энд» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги – 27 октября 2021
13:14 · Англия. Кубок лиги
​«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка лиги – 27 октября 2021
12:12 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Погба проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» 6
11:26 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд досматривал матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» в больнице 7
11:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Сульшер - не уровень «МЮ», команде нужен более сильный тренер»
Все новости
Рекомендуем