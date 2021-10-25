Сульшер может быть уволен ещё до игры с «Тоттенхэмом» - Конте назвал боссам клуба свои условия

Судя по всему, дни Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» уже сочтены. Разгромное поражение от «Ливерпуля» стало последней каплей терпения руководства, которое до этого всеми силами защищало норвежского специалиста.

Источник Manchester Evening News сообщает, что боссы манкунианцев всерьез рассматривают вариант с увольнением Сульшера еще до матча с «Тоттенхэмом», который запланирован на следующие выходные.

Преемником норвежца может стать Антонио Конте. Итальянец не против вернуться в АПЛ, но поставил «МЮ» ультиматум – он хочет сам решать, кого клуб будет приобретать на трансферном рынке.