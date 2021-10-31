​Стало известно, когда «Тоттенхэм» может уволить Эшпириту

В субботу «Тоттенхэм» в родных стенах проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. После завершения игры ряд фанатов лондонского клуба выступили за увольнение Нуну Эшпириту Санту.

Журналист Николо Скира написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что судьба Эшпириту может решиться на будущей неделе, когда «Тоттенхэм» сыграет против «Витесса» в Лиге конференций и против «Эвертона» в Премьер-лиге. Если результаты будут плохими, боссы лондонского клуба могут отправить португальского тренера в отставку.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в случае увольнения Нуну Эшпириту может попробовать пригласить Антонио Конте.