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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, когда «Тоттенхэм» может уволить Эшпириту

31 Октября 2021 • 10:11 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу «Тоттенхэм» в родных стенах проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. После завершения игры ряд фанатов лондонского клуба выступили за увольнение Нуну Эшпириту Санту.

Журналист Николо Скира написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что судьба Эшпириту может решиться на будущей неделе, когда «Тоттенхэм» сыграет против «Витесса» в Лиге конференций и против «Эвертона» в Премьер-лиге. Если результаты будут плохими, боссы лондонского клуба могут отправить португальского тренера в отставку.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в случае увольнения Нуну Эшпириту может попробовать пригласить Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту
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