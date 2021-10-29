​Сульшер – о позорном поражении от «Ливерпуля»: «Мы чувствовали себя пьяным боксёром»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил о позорном домашнем поражении от «Ливерпуля» со счётом 0:5, случившемся на прошлых выходных.

«Мы чувствовали себя пьяным боксёром. У нас был шанс нанести удар, но затем мы пропустили удар, а попытавшись разобраться, слишком открылись и оказались в нокдауне. Посмотрите на Тайсона Фьюри, когда он падает. Удивительно, как он спокоен. Рефери отчитывает до 6,7,8, а затем он встаёт. А мы встали слишком рано», - слова Сульшера на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Энди Миттен.

В субботу, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Тоттенхэма».