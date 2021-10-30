​Сульшер: «Этой победой мы не перечеркнём матч с «Ливерпулем»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после гостевой победы над «Тоттенхэмом» со счётом 3:0.

«Когда ты побеждаешь 3:0 и при этом в створ ворот де Хеа не наносится ни одного удара – это приятно.

Мы забили отличные голы. Первый гол – главный. Какой же пас выдал Бруну… А Роналду – лучший. Если он не забивает в одном моменте, то сразу сосредотачивается на следующем. Первый гол всегда определяет, как пойдёт игра.

Перечёркивает ли этот результат 0:5 от «Ливерпуля»? Конечно, нет. Та игра попадёт в учебники истории как один из самых мрачных дней для «Манчестер Юнайтед». Это тёмное пятно в нашем резюме», - сказал Сульшер BBC.