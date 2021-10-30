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​Сульшер: «Этой победой мы не перечеркнём матч с «Ливерпулем»

30 Октября 2021 • 22:10 Комментировать (2)
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после гостевой победы над «Тоттенхэмом» со счётом 3:0.

«Когда ты побеждаешь 3:0 и при этом в створ ворот де Хеа не наносится ни одного удара – это приятно.

Мы забили отличные голы. Первый гол – главный. Какой же пас выдал Бруну… А Роналду – лучший. Если он не забивает в одном моменте, то сразу сосредотачивается на следующем. Первый гол всегда определяет, как пойдёт игра.

Перечёркивает ли этот результат 0:5 от «Ливерпуля»? Конечно, нет. Та игра попадёт в учебники истории как один из самых мрачных дней для «Манчестер Юнайтед». Это тёмное пятно в нашем резюме», - сказал Сульшер BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Октября 2021 в 22:43
Скоро злой МС тебе напомнит о Ливерпуле... Отдыхай пока... С такой игрой против нулевого Тотенха твои дни сочтены... Хе..
Snk6565
30 Октября 2021 в 22:16
Как ты сразу заговорил
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окончен Ньюкасл 0:3 Челси
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окончен Бёрнли 3:1 Брентфорд
окончен Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед
31.10  17:00 Норвич ... Лидс 3.75 3.85 1.94
31.10  19:30 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.65 3.6 2.6
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