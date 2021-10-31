Антонио Конте слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» в субботу разгромили «Тоттенхэм» (3:0), так что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время уволен не будет. А вот в «Тоттенхэме» тренерская перестановка реальна. Журналист Альфредо Педулла на своём сайте пишет о том, что лондонцы могут снова попробовать пригласить Конте, с которым они в своё время уже связывались. На этот раз шансы «шпор» выше, ведь их спортивным директором является Фабио Паратичи, имеющий хорошие отношения с Конте.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Юнайтед» некоторые фанаты «Тоттенхэма» выступили за отставку Нуну Эшпириту Санту.