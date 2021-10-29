Руни рассказал, в чём проблема «Манчестер Юнайтед»

Текущее положение «Манчестер Юнайтед» не оставляет равнодушными бывших игроков и тренеров команды, которые в различных интервью пытаются указать на проблемы и возможные способы их решения. В стороне не остался и Уэйн Руни, защищавший цвета манкунианцев около 13 лет.

«Иногда замечаю, что футболисты «МЮ» просто не бегут назад, они не хотят обороняться и выкладываться на все 100% за эмблему на груди. Считаю, что это неприемлемо. Надо научиться работать без мяча и привыкнуть к организованности. Надеюсь, матч с «Ливерпулем» стал для них уроком, они прочувствовали всю горечь подобных поражений», - прокомментировал англичанин в эфире Sky Sports.