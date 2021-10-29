​Сульшер: не уйду в отставку

Уле Гуннар Сульшер на пятничной пресс-конференции дал понять, что не собирается уходить в отставку.

Многие были уверены, что Сульшер будет уволен после того, как «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:5, но норвежец продолжает работать с командой.

- Я переживал здесь очень плохие моменты и как игрок, и как тренер. С тех пор, как я возглавил «МЮ», мы преодолели два или три кризиса. Могу сказать одно: я всегда буду отдаваться работе по максимуму и давать отпор, - слова Сульшера приводит на своём сайте Sky Sports.

В субботу, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Тоттенхэма».