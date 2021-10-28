​В Англии наглядно показали, насколько «Манчестер Юнайтед» ужасен в обороне

«Манчестер Юнайтед» далёк от лучшей формы. На прошлых выходных команда проиграла дома «Ливерпулю» со счётом 0:5, и пошли слухи о том, что Уле Гуннар Сульшер очень скоро может лишиться должности главного тренера.

Между тем, The Athletic наглядно показал, насколько ужасен «Манчестер Юнайтед» в оборонительной линии. Журналисты собрали некоторые статистические данные и свели их в таблицу.

Показатель в АПЛ Всего Место среди команд АПЛ Пропущенные голы 15 14 xG (ожидаемые голы) соперников 13,7 14 Допущено ударов соперников 117 10 Отношение xG соперников к ударам 0,12 20 Ошибки, которые привели к ударам соперников 7 20

После девяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице.