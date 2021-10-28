​В Англии наглядно показали, насколько «Манчестер Юнайтед» ужасен в обороне

«Манчестер Юнайтед» далёк от лучшей формы. На прошлых выходных команда проиграла дома «Ливерпулю» со счётом 0:5, и пошли слухи о том, что Уле Гуннар Сульшер очень скоро может лишиться должности главного тренера.
Между тем, The Athletic наглядно показал, насколько ужасен «Манчестер Юнайтед» в оборонительной линии. Журналисты собрали некоторые статистические данные и свели их в таблицу.
|Показатель в АПЛ
|Всего
|Место среди команд АПЛ
|Пропущенные голы
|15
|14
|xG (ожидаемые голы) соперников
|13,7
|14
|Допущено ударов соперников
|117
|10
|Отношение xG соперников к ударам
|0,12
|20
|Ошибки, которые привели к ударам соперников
|7
|20
После девяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице.
Удаление Погба вообще никак на повлияло бы на отыгрвания 5 мячей у Ливерпуля. И его поступок и другие твои доводы это следствие причины, о который я написал ранее.