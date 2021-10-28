Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 255 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии наглядно показали, насколько «Манчестер Юнайтед» ужасен в обороне

28 Октября 2021 • 15:20 Комментировать (3)
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

«Манчестер Юнайтед» далёк от лучшей формы. На прошлых выходных команда проиграла дома «Ливерпулю» со счётом 0:5, и пошли слухи о том, что Уле Гуннар Сульшер очень скоро может лишиться должности главного тренера.

Между тем, The Athletic наглядно показал, насколько ужасен «Манчестер Юнайтед» в оборонительной линии. Журналисты собрали некоторые статистические данные и свели их в таблицу.

Показатель в АПЛ Всего Место среди команд АПЛ
Пропущенные голы 15 14
xG (ожидаемые голы) соперников 13,7 14
Допущено ударов соперников 117 10
Отношение xG соперников к ударам 0,12 20
Ошибки, которые привели к ударам соперников 7 20

После девяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
David MU
28 Октября 2021 в 16:06
Сейчас среди топовых команд уровень футбола выровнялся, он стал очень конкурентным, пришло время системных команд. Выигрывать у топов на завязанную игру под одного человека уже не получается. Именно поэтому команда пропускает много. Была система, пусть и не до конца зрелая, переход CR7 в этому смысле навредил команде.
PoliticExpert
28 Октября 2021 в 16:23
Что ты плетёшь везде, одно да потому - CR7, CR7, CR7.... Тебя зомбировали что ли? Где ты вообще увидел игру, завязанную на одного человека? Пока только Рэшфорд играет сам по себе. А игры, как таковой, нет вообще, ни у кого, ни командной, ни индивидуальной, кроме Давида де Хея. Ну-ка объясни-ка, каким образом КР7 повлиял на провал в игре Магуайра и Шоу? Может быть это он подговорил Погба удалиться? Ты в сходи в церковь что ли - сними с себя сглаз, что-то не в порядке у тебя с головой.
David MU
28 Октября 2021 в 16:57
Тебе как персонофану объясняю. До прихода была хоть какая-то система, не проигрывали как минимум. Ты показываешь отдельно следствия, а я системную причину, в этом вся разница.
Удаление Погба вообще никак на повлияло бы на отыгрвания 5 мячей у Ливерпуля. И его поступок и другие твои доводы это следствие причины, о который я написал ранее.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
17:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку: «Играя за «МЮ», Ромелу мечтал о «Челси»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Роналду станет отцом в пятый раз
16:23 · Англия. Премьер-лига
Азар может вернуться в АПЛ уже в зимнее трансферное окно слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса признан виновным 1
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попытается продать Алли слухи
15:20 · Англия. Премьер-лига
​В Англии наглядно показали, насколько «Манчестер Юнайтед» ужасен в обороне 3
15:15 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог оказаться в «МЮ» - Райола убедил игрока перейти в дортмундскую «Боруссию» 1
14:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «МЮ» будет стоить увольнение Сульшера
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласился платить Салаху полмиллиона евро в неделю 1
10:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка в Португалии 2
09:20 · Англия. Премьер-лига
Кепа не собирается покидать «Челси»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с приоритетной трансферной целью
08:42 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ
08:35 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги 2
08:19 · Англия. Премьер-лига
Погба наказали за удаление в матче с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем