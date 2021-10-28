​Роналду станет отцом в пятый раз

Криштиану Роналду снова станет отцом. Если верить информации Hola.com, то возлюбленная звёздного португальского футболиста Джорджина Родригес ждёт ребёнка. Интересно, что год назад – в октябре 2020-го – Джорджина в интервью рассказывала, что хочет родить ещё одного ребёнка.

От Криштиану Роналду Джорджина родила в ноябре 2017 года дочку, которую назвали Алана Мартина. Португальский форвард в тот день стал отцом четверых детей – у него уже были сын Криштиану от неизвестной матери и близнецы Ева и Матео от суррогатной матери.

Криштиану Роналду с лета 2021 года выступает за «Манчестер Юнайтед». Он вернулся в клуб спустя 12 лет.