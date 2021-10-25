Ван де Бек сменил агента

Донни ван де Бек форсирует свой уход из «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника De Telegraaf, центральный полузащитник «красных дьяволов» решительно настроен сменить место клубной прописки в пользу одного из клубов Европы. 24-летний хавбек обеспокоен тем фактом, что он совершенно не получает игрового времени в команде Уле Гуннара Сульшера.

По данным голландского издания, отныне интересы ван де Бека представляет Али Дурсун. Ещё одним известным клиентом этого агента является футболист «Барселоны» Френки де Йонг.

В текущем сезоне Донни ван де Бек провёл всего три матча в рамках всех турниров, не отличившись ни одним результативным действием.