​Фанаты «Тоттенхэма» выступают за отставку Эшпириту

В субботу вечером «Тоттенхэм» проиграл дома «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Британские журналисты пишут в социальных сетях о том, что на стадионе «Тоттенхэма» после финального свистка было неспокойно. Некоторые фанаты активно выступали за отставку Нуну Эшпириту с должности главного тренера. Агрессивных болельщиков приходилось сдерживать стюардам.

В десяти турах чемпионата Англии «Тоттенхэм» пять раз выиграл и пять раз проиграл. На текущий момент «шпоры» располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Челси» команда отстаёт на десять очков.