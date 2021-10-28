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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шерингем раскритиковал Кейна за отсутствие мотивации

28 Октября 2021 • 19:19 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингем высказался о выступлениях Гарри Кейна в текущем сезоне, раскритиковав того за отсутствие мотивации после сорвавшегося перехода в «Манчестер Сити».

«Понятно, что он расстроен, но он является вице-капитаном лондонцев. У команды трудные времена, поэтому нужно показывать пример своей игрой, а не демонстрировать недовольство действиями руководства. Нуден лидер, а не тот, кто отказывается играть в полную силу», - прокомментировал Шерингем в интервью Evening Standard.

Уточним, что «Тоттенхэм» на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Челси» на семь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тедди Шерингем Гарри Кейн
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