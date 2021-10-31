«Тоттенхэм» начал переговоры с Антонио Конте. Как сообщает TuttoMercatoWeb, соглашение между сторонами может быть достигнуто уже в ближайшие часы. Видеть у руля «шпор» Конте очень хочет спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Летом текущего года «Тоттенхэм» назначил главным тренером Нуну Эшпириту. Фанаты недовольны работой португальца и уже призывают отправить его в отставку. В десяти турах Премьер-лиги «шпоры» пять раз выиграли и пять раз проиграли.

Антонио Конте ранее в Англии провёл два сезона в «Челси». Итальянец приводил «пенсионеров» к чемпионству и к завоеванию Кубка Англии.