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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте может возглавить «Тоттенхэм» в ближайшие часы слухи

31 Октября 2021 • 14:42 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Тоттенхэм» начал переговоры с Антонио Конте. Как сообщает TuttoMercatoWeb, соглашение между сторонами может быть достигнуто уже в ближайшие часы. Видеть у руля «шпор» Конте очень хочет спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Летом текущего года «Тоттенхэм» назначил главным тренером Нуну Эшпириту. Фанаты недовольны работой португальца и уже призывают отправить его в отставку. В десяти турах Премьер-лиги «шпоры» пять раз выиграли и пять раз проиграли.

Антонио Конте ранее в Англии провёл два сезона в «Челси». Итальянец приводил «пенсионеров» к чемпионству и к завоеванию Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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