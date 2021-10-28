Стало известно, сколько «МЮ» будет стоить увольнение Сульшера

На днях руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера – клуб не стал увольнять норвежца после унизительного поражения от «Ливерпуля», дав тому последний шанс.

Теперь судьба наставника будет решаться в следующих трех поединках манкунианцев. Если же Сульшер со своей задачей не справиться, то будет отправлен в отставку.

Журналисты британского издания TalkSport разузнали, сколько «Юнайтед» будет стоить досрочное расторжение контракта со специалистом. Если верить данным источника, то в соглашении между сторонами прописана сумма неустойки в размере девяти миллионов евро.

К слову, на этих выходных «МЮ» предстоит на выезде сразиться с «Тоттенхэмом».