Нуну Санту: «Португалия гордится Роналду»

Наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту не поскупился на комплименты в адрес своего соотечественника.

Тренер «шпор» в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре Премьер-лиги Англии рассказал, как 36-летний футболист популяризирует свою родную страну по миру.

«Вся Португалия гордится Роналду. Криштиану принёс нашей нации много невероятных моментов, ставших поводами для гордости.

Когда я путешествую по миру и люди узнают, что я из Португалии, они всегда вспоминают Роналду. Вот как он важен для нас. Мы говорим об одном из лучших футболистов в истории», - передаёт слова Нуну Санту BBC.