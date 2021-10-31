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​Роналду рассказал, как относится к критике

31 Октября 2021 • 00:14 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Криштиану Роналду после победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» (3:0) дал комментарий по поводу критики, с которой столкнулась команда и тренер после 0:5 от «Ливерпуля».

«Многие говорят только о критике тренера. Но критикуют не только тренера, но и футболистов. Это нормально для большого клуба. Критика всегда присутствует, но меня она не беспокоит. Я играю 18 лет и знаю, что сегодняшний день может быть идеальным, а завтрашний ужасным», - высказался Роналду для Sky Sports.

Напомним, что в игре против «Тоттенхэма» Криштиану Роналду открыл счёт, а затем ещё отдал голевой пас на Эдинсона Кавани.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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KatyaFomina
31 Октября 2021 в 01:21
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