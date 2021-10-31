​Роналду рассказал, как относится к критике

Криштиану Роналду после победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» (3:0) дал комментарий по поводу критики, с которой столкнулась команда и тренер после 0:5 от «Ливерпуля».

«Многие говорят только о критике тренера. Но критикуют не только тренера, но и футболистов. Это нормально для большого клуба. Критика всегда присутствует, но меня она не беспокоит. Я играю 18 лет и знаю, что сегодняшний день может быть идеальным, а завтрашний ужасным», - высказался Роналду для Sky Sports.

Напомним, что в игре против «Тоттенхэма» Криштиану Роналду открыл счёт, а затем ещё отдал голевой пас на Эдинсона Кавани.