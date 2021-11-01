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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» официально

01 Ноября 2021 • 13:13 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Руководство лондонского «Тоттенхэма» приняло решение об отставке Нуну Эшпириту Санту с поста рулевого команды. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Вместе с португальским специалистом команду покидает весь его тренерский штаб.

Ранее в СМИ сообщалось, что «шпоры» рассматривают в качестве преемника Санту известного итальянского наставника Антонио Конте. Тренер уже выдвинул лондонскому клубу свои требования.

По итогам десяти туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице. В последнем матче «шпоры» на своем поле разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту
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