Футболисты «Манчестер Юнайтед» усомнились в Сульшере

В стане «красных дьяволов» растёт недовольство работой норвежского тренера Уле Гуннара Сульшера.

Согласно информации источника Goal, некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» не верят в способности текущего менеджера вытащить команду из ямы, в которую она скатывается с каждой неделей всё глубже и глубже.

Вчера манкунианцы без шансов уступили «Ливерпулю» на своём поле 0:5, продемонстрировав собственную неспособность бороться за золото АПЛ. В настоящий момент отставание «МЮ» от первого места в таблице Премьер-лиги составляет уже 8 очков, хотя сыграно всего 9 туров.

Поговаривают, что возглавить клуб может Антонио Конте.