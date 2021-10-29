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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан готов сыграть против «Тоттенхэма»

29 Октября 2021 • 18:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

Французский защитник Рафаэль Варан снова доступен Уле Гуннару Сульшеру.

Уже завтра «Манчестер Юнайтед» ожидает ключевой поединок против «Тоттенхэма», который может определить дальнейшую судьбу главного тренера команды.

Сульшер не сможет рассчитывать в данном матче на Поля Погба, получившего прямую красную карточку в прошлой игре с «Ливерпулем» (0:5). Но зато вернулся в строй другой француз – Рафаэль Варан. Норвежский специалист лично подтвердил это. Игрок обороны около недели тренировался в общей группе, продемонстрировав свой уровень физической готовности.

Напомним, что Варан находился вне игры после травмы, полученной в расположении сборной Франции во время финала Лиги наций УЕФА против испанской национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Уле Гуннар Сульшер
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30.10  19:30 Тоттенхэм ... Манчестер Юнайтед 3.25 3.65 2.18
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