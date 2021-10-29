Варан готов сыграть против «Тоттенхэма»

Французский защитник Рафаэль Варан снова доступен Уле Гуннару Сульшеру.

Уже завтра «Манчестер Юнайтед» ожидает ключевой поединок против «Тоттенхэма», который может определить дальнейшую судьбу главного тренера команды.

Сульшер не сможет рассчитывать в данном матче на Поля Погба, получившего прямую красную карточку в прошлой игре с «Ливерпулем» (0:5). Но зато вернулся в строй другой француз – Рафаэль Варан. Норвежский специалист лично подтвердил это. Игрок обороны около недели тренировался в общей группе, продемонстрировав свой уровень физической готовности.

Напомним, что Варан находился вне игры после травмы, полученной в расположении сборной Франции во время финала Лиги наций УЕФА против испанской национальной команды.