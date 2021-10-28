По всей видимости, дни полузащитника Деле Алли в «Тоттенхэме» сочтены – футболист редко получает игровую практику, а в клубе на него уже не рассчитывают.

Более того, англичанин повздорил с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Однако, это не является единственной причиной, по которой руководства «шпор» хотят продать Алли уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает британское таблоид The Sun.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро, но лондонцы готовы расстаться с Алли за меньшую сумму. В текущем сезоне хавбек провел лишь 500 минут в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним голом.