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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» попытается продать Алли слухи

28 Октября 2021 • 15:39 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

По всей видимости, дни полузащитника Деле Алли в «Тоттенхэме» сочтены – футболист редко получает игровую практику, а в клубе на него уже не рассчитывают.

Более того, англичанин повздорил с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Однако, это не является единственной причиной, по которой руководства «шпор» хотят продать Алли уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает британское таблоид The Sun.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро, но лондонцы готовы расстаться с Алли за меньшую сумму. В текущем сезоне хавбек провел лишь 500 минут в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деле Алли
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