Гол+пас Роналду спасли Сульшера: «Манчестер Юнайтед» разбил «Тоттенхэм», прервав неудачную серию в АПЛ

В центральном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» пожаловал в гости к «Тоттенхэму».

Дуэль двух разочарований старта сезона АПЛ стала вишенкой на торте десятого тура. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» к очному матчу подошли соседями, далеко отпустившими лидирующее трио. Но не это так сильно бил по самолюбию. Строчкой выше располагался «Брайтон», а из топ-4 рукой машет «Вест Хэм». У «шпор» и «дьяволов» результаты, конечно, совсем не соответствуют амбициям.

Руководство «МЮ» уже договаривается с Конте, со стороны посматривая на работу Сульшера. В Лондоне пока нет разговоров об отставке Нуну Эшпириту Санту, слишком мало времени прошло. Но к тому всё идёт. Ведь «шпоры» играют реально слабо, скучно. 9 голов за 9 туров, абсолютно потух Кейн, в матче против «МЮ», естественно, появившийся с первых минут. У «Манчестер Юнайтед» ставка была сделана на героические потуги Криштиану Роналду, помогали которому Бруну Фернандеш и Кавани.

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Начался матч очень уважительно. Обоюдные атаки на минимальные скоростях, вялые подходы к воротам и потери. Дэвис перекрывал Роналду, а Варан справлялся с Кейном. Первым из спячки вышел «Тоттенхэм». Моура не выключился после неудачного стандарта и забросил на Сона, кореец рванул в свободную зону, но метров с восьми пальнул выше перекладины. На исходе получаса игры «шпоры» даже забили, но Ромеро, занёсший мяч в ворота после углового, угодил в офсайд.

«МЮ» долго молчал, за первый тайм сверкнув лишь дальним ударом Фреда - Льорис с большим трудом достал мяч в нижнем углу, заставив вздрогнуть трибуны, но именно «дьяволы» счёт открыли. Всё сделали португальцы: Бруну Фернандеш «черпачком» закинул на Роналду, Дэвис пролетел мимо эпизода, а Криштиану мощнейшим ударом вколотил мяч в дальний угол – 0:1.

На старте второго тайма Роналду забил второй, неотразимо пальнув с линии штрафной площади. Вот только за мгновение до точного удара португалец забрался в офсайд, поэтому случился уже второй незасчитанный гол в матче. А «Тоттенхэм» все больше увязал в трясине. Атака перестала бежать, на что Нуну отреагировал заменой Моуры на Бергвейна. Но наступления «шпор» всё равно выглядели слишком просто – забросы на Эмерсона и его постоянные подачи легко читались.

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«МЮ» на это посмотрел, выждал и лишил себя нервной концовки. Фернандеш отобрал мяч у Скиппа и протолкнул на Роналду, КриРо шикарной передачей вывел на удар Кавани, а Эдинсон перебросил Льориса, элегантно завершив атаку – 0:2. Далее Сульшер дал отдых Роналду, выпустив Рэшфорда, а хозяева так и не смогли предпринять хоть что-то интересное. Зато свежий Маркус окончательно добил «Тоттенхэм», в концовке матча реализовав выход один на один - 0:3.

После победы в Лондоне слегка утихнут разговоры об увольнении Сульшера. Криштиану включился в нужный момент, но впереди матчи посложнее. Сначала Лига чемпионов, а затем дерби с «Манчестер Сити».