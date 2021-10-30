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Гол+пас Роналду спасли Сульшера: «Манчестер Юнайтед» разбил «Тоттенхэм», прервав неудачную серию в АПЛ

30 Октября 2021 • 21:21 Комментировать (20)
Тоттенхэм
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В центральном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» пожаловал в гости к «Тоттенхэму».

Протокол игры  
Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед
    39' Роналду Криштиану (0:1)
    64' Кавани Эдинсон (0:2)
    86' Рэшфорд Маркус (0:3)
Льорис Уго Эмерсон Жуниор Ромеро Кристиан Дайер Эрик Дэвис Бен   78' Скипп Оливер   66' (Н'Домбеле Тангай (   66') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Лукас Моура   54' (Бергвейн Стевен (   54') Ло Чельсо Джовани   73' (Алли Деле (   73') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Голлини Пьерлуиджи Регилон Серхио Доэрти Мэтт Родон Джо
Де Хеа Давид Линделоф Виктор Варан Рафаэль Магуайр Гарри   22' Уан-Биссака Аарон Мактоминай Скотт Фред Сантос   73' Шоу Люк   19' Фернандеш Бруну   76' (Матич Неманья (   76') Кавани Эдинсон   82' (Лингард Джесси (   82') Роналду Криштиану   71' (Рэшфорд Маркус (   71')
Запасные: Байи Эрик Ван де Бек Донни Гринвуд Мэйсон Далот Диогу Санчо Джедон Хендерсон Дин
30 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Дуэль двух разочарований старта сезона АПЛ стала вишенкой на торте десятого тура. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» к очному матчу подошли соседями, далеко отпустившими лидирующее трио. Но не это так сильно бил по самолюбию. Строчкой выше располагался «Брайтон», а из топ-4 рукой машет «Вест Хэм». У «шпор» и «дьяволов» результаты, конечно, совсем не соответствуют амбициям.

Руководство «МЮ» уже договаривается с Конте, со стороны посматривая на работу Сульшера. В Лондоне пока нет разговоров об отставке Нуну Эшпириту Санту, слишком мало времени прошло. Но к тому всё идёт. Ведь «шпоры» играют реально слабо, скучно. 9 голов за 9 туров, абсолютно потух Кейн, в матче против «МЮ», естественно, появившийся с первых минут. У «Манчестер Юнайтед» ставка была сделана на героические потуги Криштиану Роналду, помогали которому Бруну Фернандеш и Кавани.

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Начался матч очень уважительно. Обоюдные атаки на минимальные скоростях, вялые подходы к воротам и потери. Дэвис перекрывал Роналду, а Варан справлялся с Кейном. Первым из спячки вышел «Тоттенхэм». Моура не выключился после неудачного стандарта и забросил на Сона, кореец рванул в свободную зону, но метров с восьми пальнул выше перекладины. На исходе получаса игры «шпоры» даже забили, но Ромеро, занёсший мяч в ворота после углового, угодил в офсайд.

«МЮ» долго молчал, за первый тайм сверкнув лишь дальним ударом Фреда - Льорис с большим трудом достал мяч в нижнем углу, заставив вздрогнуть трибуны, но именно «дьяволы» счёт открыли. Всё сделали португальцы: Бруну Фернандеш «черпачком» закинул на Роналду, Дэвис пролетел мимо эпизода, а Криштиану мощнейшим ударом вколотил мяч в дальний угол – 0:1.

На старте второго тайма Роналду забил второй, неотразимо пальнув с линии штрафной площади. Вот только за мгновение до точного удара португалец забрался в офсайд, поэтому случился уже второй незасчитанный гол в матче. А «Тоттенхэм» все больше увязал в трясине. Атака перестала бежать, на что Нуну отреагировал заменой Моуры на Бергвейна. Но наступления «шпор» всё равно выглядели слишком просто – забросы на Эмерсона и его постоянные подачи легко читались.

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«МЮ» на это посмотрел, выждал и лишил себя нервной концовки. Фернандеш отобрал мяч у Скиппа и протолкнул на Роналду, КриРо шикарной передачей вывел на удар Кавани, а Эдинсон перебросил Льориса, элегантно завершив атаку – 0:2. Далее Сульшер дал отдых Роналду, выпустив Рэшфорда, а хозяева так и не смогли предпринять хоть что-то интересное. Зато свежий Маркус окончательно добил «Тоттенхэм», в концовке матча реализовав выход один на один - 0:3.

После победы в Лондоне слегка утихнут разговоры об увольнении Сульшера. Криштиану включился в нужный момент, но впереди матчи посложнее. Сначала Лига чемпионов, а затем дерби с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (20)
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Рейтинг комментариев
CERG
30 Октября 2021 в 22:38
Криштиану молодец! Возраст не помеха!
Samirrizaev051
30 Октября 2021 в 22:35
А что ж вы не спасли его в матче с Ливерпулем?
KLINSMANN
30 Октября 2021 в 21:56
Без Роналду победили бы просто 0:1 ))
PoliticExpert
30 Октября 2021 в 22:04
Без первых двух, скорее всего не было бы и третьего))
CERG
30 Октября 2021 в 22:37
Красота!))
Samirrizaev051
30 Октября 2021 в 22:37
С Ливерпулем они тоже с Роналду играли
Matteo
30 Октября 2021 в 21:54
Леви явно довыеживался в ситуации с Кейном. Показательно, когда в прошлом шпоры сливали Маура, Харри все прекрасно понимал и видел, но все равно продолжал упорно играть и забивать, пахать на тренировках. После того, как его откровенно киданул Леви ( уж не знаю правда ли это, что было личное обещание со стороны рулевого отпустить летом в другой клуб), никакого привычного перфоманса более нет. А ведь можно было выручить приличные деньги с продажи и закупить свежей крови, Леви выстрелил себе в ногу.
CELTIC FROST
30 Октября 2021 в 21:43
Ну. хоть какой-то свет в конце туннеля. Хотя, как известно, все равно "онтолькозамыкаетвпустые")) А плюс к тому еще и сейчас умудряется разваливать Юве. Хоть и сдает, но все-таки многолик португалец и велик. ) Свои три ЗМ заслужил )) Как и Месси)) хе-хе.
Милка
30 Октября 2021 в 22:21
Потроллил знатно Алекса, предпенсионного короля бульбы))) Меня вот удивило,что он пасовать начал в тех ситуациях когда раньше бил. Наверное не только меня,но и своих партнёров,которые в первом тайме явно не ожидали такого от португальца. Но Кавани тертый калач-он всего навилался и поэтому только его не смутило,что Криштиану отдал на него)))
Snk6565
30 Октября 2021 в 22:52
Видимо плохо смотрели матч с Аталантой, там было тоже самое и тянул он полный вперед, когда остальные сопли пускали
Милка
30 Октября 2021 в 23:13
Та ладно))) смотрели))) понравилось давление минуты с 55-ой. Как в старые добрые времена при САФе. Но это исключительно русская черта-создать себе проблемы,чтобы героически их решать. Но так не должно быть с таким клубом как МЮ.
Кстати,о том,что Криштиану не тянет и слова не было)))
Snk6565
30 Октября 2021 в 21:34
У Бруну проходит мандраж в связи с игрой с КР...ну и исполнение у Матадора и Криша на две головы выше "вечно перспективных"...хотя и этот нынче исполнил...и Варан это стадо окучил...но...пока это один матч
CELTIC FROST
30 Октября 2021 в 21:44
насчет исполнения - эт точно. А "вечноперспективные", увы, ими почти всегда и остаются.
Matteo
30 Октября 2021 в 21:33
Меньше странных решений и внезапно все уже не настолько тухло, и португалец оказывается не якорь и главный виновник всех бед команды.
Platinum9
30 Октября 2021 в 22:01
Тышо, играй они тактикой прошлого года, счёт был бы 10:0 в пользу МЮ.
Snk6565
30 Октября 2021 в 22:10
Шоб ты понимал...так тактика МЮ статична уже два сезона...если шо, смотри футбол...или молчи...или одно из трех
Element-22
30 Октября 2021 в 21:31
Неужели, чтобы отойти от бестолковых 4-2-3-1, которые выучили все соперники, нужно было получить 5 от скаузеров?
Радует, что уже в сотый раз, когда над Сульшером зависает меч, команда выходит и побеждает всеми силами.
Милка
30 Октября 2021 в 21:30
А может это не они спасли Сульшера,а Сульшер спас себя сам выбрав правильную тактику на игру с Кавани и Криштиану одновременно?
ингерман
30 Октября 2021 в 21:28
ай опяц кришти тащиц.. теперь манюню.. хворост с ржавым в акуе.. )))
Redwhite1959
30 Октября 2021 в 21:28
Роналду снова подтвердил свой ВЫСОЧАЙШИЙ класс! Поражаюсь как он здОрово играет без мяча, находя свободные зоны и постоянно предлагая себя партнёрам! Голевое чутьё с годами ТАКЖЕ никуда не исчезло! Ну и исполнение удара с лёта при первом голе и точнейший пас на ход Кавани при втором голе - ВЫСШЕЕ мастерство!
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окончен Манчестер Сити 0:2 Кристал Пэлас
окончен Ливерпуль 2:2 Брайтон
окончен Ньюкасл 0:3 Челси
окончен Уотфорд 0:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 3:1 Брентфорд
окончен Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед
31.10  17:00 Норвич ... Лидс 3.75 3.85 1.94
31.10  19:30 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.65 3.6 2.6
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«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:3 (закончен) 1
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«Ньюкасл» - «Челси» - 0:3 (закончен)
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