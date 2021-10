Роналду переписал историю «Инстаграма»

В четверг форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил о том, что в очередной раз станет отцом. У футболиста с Джорджиной Родригес появится двойня, а жена Роналду - на 12-й неделе беременности. Португалец разместил в «Инстаграме» снимок УЗИ.

По данным ESPN, болельщики порадовались за Криштиану Роналду и залайкали его сообщение, установив тем самым новый рекорд в истории соцсети по количеству положительных реакций на сообщение. Вчерашний пост набрал уже более 28 млн лайков. А прошлое достижение принадлежало сообщению лидера атак «ПСЖ» Лионелю Месси (22 млн).

Cristiano Ronaldo has overtaken Lionel Messi for the most liked Instagram post ever by an athlete pic.twitter.com/CZuwwQzK5Y