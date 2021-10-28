Погба чаще всех нарушал правила в текущем сезоне АПЛ

Статистический портал WhoScored поделился интересными данными выступлений футболистов в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Оказывается, что чаще всех правила в нынешнем розыгрыше чемпионата нарушал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Француз 15 раз срывал атаки соперников, вступая в отбор, но при этом по проценту выигранных единоборств не попадает даже в топ-10. Напомним, что в последнем туре первенства игрок получил прямую красную карточку за прыжок в ноги Наби Кейта из «Ливерпуля».

Стоит также отметить, что в прошлом сезоне куда реже отмечался неудачными действиями в отборе, но тогда он преимущественно действовал на левом фланге атак «Юнайтед».