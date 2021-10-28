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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба чаще всех нарушал правила в текущем сезоне АПЛ

28 Октября 2021 • 18:57 Комментировать (2)
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

Статистический портал WhoScored поделился интересными данными выступлений футболистов в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Оказывается, что чаще всех правила в нынешнем розыгрыше чемпионата нарушал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Француз 15 раз срывал атаки соперников, вступая в отбор, но при этом по проценту выигранных единоборств не попадает даже в топ-10. Напомним, что в последнем туре первенства игрок получил прямую красную карточку за прыжок в ноги Наби Кейта из «Ливерпуля».

Стоит также отметить, что в прошлом сезоне куда реже отмечался неудачными действиями в отборе, но тогда он преимущественно действовал на левом фланге атак «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
28 Октября 2021 в 19:16
в любом учебнике написано и каждый студент футбольной академии знает,что если игрок нарушает правила в отборе,то это означает,что он не успевает за действиями оппонента.Эх,Полька,Полька((((Езжай ка ты обратно в спокойный итальянский чемпионат....
David MU
28 Октября 2021 в 19:25
Да, ему бы стать более цепким в отборе. В плане созидательной игры и креатива он все равно хорош, как не крути остается лучшим ассистентом в команде. После только Бруну, который перестал забивать после прихода звезды, но продолжает делать ассисты.
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