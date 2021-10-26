Конор Макгрегор: «Сульшер сидел в запасе, когда Роналду играл – в «МЮ» все друзья, это проблема»

Известный боец UFC Конор Макгрегор, являющийся хорошим знакомым Криштиану Роналду, рассказал, в чем может быть причина последних неудач «Манчестер Юнайтед». Напомним, что главный тренер Уле Гуннар Сульшер находится на грани увольнения, а его судьбу решат три предстоящих матча.

«Когда-то давно Роналду играл за «МЮ», а Сульшер сидел в запасе. Они в коллективе все друзья, а нужен кто-то главный, кто-то статусный. Я хорошо отношусь к Оле, но ему необходимо менять свое отношение к подопечным. Они там все на равных, это проблема», - поделился Макгрегор своим взглядом на ситуацию в разговоре с журналистами Manchester Evening News.

Отметим, что возглавить «МЮ» уже готов Антонио Конте – он ждет момента, когда руководство манкунианцев решится отправить в отставку норвежского специалиста.