Ссылаясь на кадровые проблемы команды, Жозе Моуринью запросил у руководства «Ромы» подписание новых игроков в ближайшее зимнее трансферное окно. В частности, португальский специалист хотел бы видеть в составе команды своего соотечественника, защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.

Примечательно, что футболист дебютировал за манкунианцев именно тогда, когда «красных дьяволов» возглавлял Моуринью. К слову, римляне уже пытались взять Далота в аренду прошлым летом, но тогда переход заблокировал Уле Гуннар Сульшер.

Однако, при норвежском специалисте защитник так и не получает игровой практики в Манчестере, поэтому сам хотел бы сменить клубную прописку, свидетельствует издание Romanista.