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Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «МЮ» слухи

28 Октября 2021 • 17:59 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.65 2.25
30.10 19:30

Ссылаясь на кадровые проблемы команды, Жозе Моуринью запросил у руководства «Ромы» подписание новых игроков в ближайшее зимнее трансферное окно. В частности, португальский специалист хотел бы видеть в составе команды своего соотечественника, защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.

Примечательно, что футболист дебютировал за манкунианцев именно тогда, когда «красных дьяволов» возглавлял Моуринью. К слову, римляне уже пытались взять Далота в аренду прошлым летом, но тогда переход заблокировал Уле Гуннар Сульшер.

Однако, при норвежском специалисте защитник так и не получает игровой практики в Манчестере, поэтому сам хотел бы сменить клубную прописку, свидетельствует издание Romanista.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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