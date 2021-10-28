Бербатов: «Сульшер не походит «Манчестер Юнайтед»

Оказывается, в профпригодности нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера сомневается и бывший игрок манкунианцев Димитар Бербатов. Экс-форвард сборной Болгарии заявил, что не считает норвежца хорошей кандидатурой для такого великого клуба.

«Сульшер не подходит «МЮ». Им нужен кто-то, кто будет вести команду за собой. Не думаю, что тренерскому штабу удастся исправить ситуацию в ближайшее время. Наверное, руководство уже нашло несколько новых вариантов», - приводит слова Бербатова издание Betfair.

Напомним, что боссы «Юнайтед» дали Сульшеру три поединка на исправление ситуации – на этих выходных команде предстоит встреча с «Тоттенхэмом» в АПЛ.