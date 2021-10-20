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«Манчестер Юнайтед» связывался с Зиданом по совету Роналду слухи

20 Октября 2021 • 14:33 Комментировать (1)

Поговаривают, что Уле Гуннар Сульшер имеет высокий уровень доверия со стороны руководителей «Манчестер Юнайтед». И всё же игра команды не впечатляет, поэтому слухи о возможной тренерской перестановке на «Олд Траффорд» продолжают появляться. El Chiringuito TV сообщает о том, что «красные дьяволы» связывались с Зинедином Зиданом по совету вернувшегося в клуб летом Криштиану Роналду.

Зинедин Зидан находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого года. Ходили слухи, что француз намерен дождаться возможности возглавить национальную сборную своей страны, сменив Дидье Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Октября 2021 в 14:54
Советует,одобряет )) развалит скоро и МЮ. А про Зидана я не верю что он его хочет ,должен помнить как ЗЗ его за капризы на баночку сажал .
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