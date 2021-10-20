Поговаривают, что Уле Гуннар Сульшер имеет высокий уровень доверия со стороны руководителей «Манчестер Юнайтед». И всё же игра команды не впечатляет, поэтому слухи о возможной тренерской перестановке на «Олд Траффорд» продолжают появляться. El Chiringuito TV сообщает о том, что «красные дьяволы» связывались с Зинедином Зиданом по совету вернувшегося в клуб летом Криштиану Роналду.

Зинедин Зидан находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого года. Ходили слухи, что француз намерен дождаться возможности возглавить национальную сборную своей страны, сменив Дидье Дешама.