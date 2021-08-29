Сульшер похвалил своих игроков после победы над «Вулверхэмптоном»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарии относительно игры своих подопечных против «Вулверхэмптона» в рамках третьего тура английской Пресьер-лиги, выигранного минимально 1:0.

«Гол Гринвуда особенный. Нанести удар из такого угла очень сложно. Что касается Варана, то он отыграл очень высококлассно. Он был спокоен, продемонстрировал уверенность в игре с мячом и на «втором этаже», - сказал норвежский специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Красные дьяволы» переиграли «волков» и набрали 7 баллов после трёх игровых дней АПЛ. Команда уходит на паузу ФИФА, пребывая на третьей строке турнирной таблицы.