Погба: «Варан в моей помощи не нуждается»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сомневается в том, что его соотечественнику Рафаэлю Варану удастся быстро адаптироваться в клубе.

«Варан в моей помощи не нуждается. Он способен самостоятельно со всем справиться. Речь идёт о зрелом игроке. Мы все знаем, насколько он дружелюбен и коммуникабелен. Защитник легко идёт на контакт. Он быстро стал своим парнем в раздевалке.

Рафаэль всё еще молод, но в футболе его уже ничем не удивишь. Всем нашим игрокам будет что почерпнуть у него. Он выступал с лучшими футболистами, и сейчас у Варана можно спросить совет», - отметил Погба в беседе с клубной пресс-службой.