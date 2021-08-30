​Погба: «Это сильнейший «Манчестер Юнайтед», в котором я играл»

После гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сказал несколько слов.

«У «Манчестер Юнайтед» всегда были сильные команды, но сейчас это определённо сильнейший «Манчестер Юнайтед», в котором я играл. Очевидно, что в ДНК этого клуба заложены победы и трофеи. У нас сильная команда, которая может стать чемпионом. Мы знаем, как это тяжело, но мы сделаем всё возможное, чтобы завершить сезон с трофеем», - высказался Погба для TV2.

Добавим, что действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2021/2022.