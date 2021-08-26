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Премьер-лига

Фил Джонс может продолжить карьеру в Чемпионшипе

26 Августа 2021 • 11:06 Комментировать
Фулхэм
...
Сток Сити
1.85 3.45 4.40
28.08 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру в клубе из Чемпионшипа, передаёт 90min. Сообщается, что игрока хочет видеть в своих рядах «Фулхэм».

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с арендой игрока с последующим правом выкупа. Сам Джонс не против сменить команду, несмотря на то, что ему предложили роль пятого центрального защитника в «МЮ». Отмечается, что англичанин хочет перейти в клуб, где у него будет регулярная игровая практика.

Напомним, что Джонс не появлялся на поле с января 2020 года. Сейчас англичанин восстанавливается от очередной травмы. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Фил Джонс Трансферы футбола - лето 2021
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