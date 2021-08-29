Поможет или навредит: Честный ответ на пребывание Роналду «Манчестер Юнайтед»

Летнее трансферное окно близится к завершению. Агуэро, Депай, Грилиш, Санчо, Хакими, Чалханоглу, Доннарумма, Рамос, Варан и Лукаку один за другим взрывали трансферный рынок. 27 августа информационное пространство взбудоражил ещё и Криштиану Роналду – перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Пока болельщики спорят о том, чей трансфер оказался эффектнее – Месси или Роналду, «Евро-футбол.ру» оценивает перспективы португальской звезды в команде Уле-Гуннара Сульшера.

Трансфер топ-футболиста заставляет любого тренера корректировать наработки. В каком бы возрасте Роналду ни вернулся в Манчестер, это в любом случае отобразилось бы на тактике. Главный вопрос – совместимость Криша и «МЮ» пойдёт на пользу или во вред.

Атака

Сульшер долго искал идеальную позицию для Поля Погба. Французский футболист чаще всего выходит на левом фланге, где его периодическая лень при отборе мяча не так заметна. Когда же Поль получает мяч, то имеет возможность смещаться в центр и раздавать свои фирменные передачи на спину защитникам. С Погба отлично взаимодействует Бруну Фернандеш: постоянно вбегает в штрафную площадь. Нынешние звёзды «МЮ» играют эффективно в атаке. Сможет ли Роналду дополнить их?

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Смещение на левый фланг и последующее вбегание в штрафную – типичное для Роналду движение в последние годы. В свои 36 лет Криштиану чаще открывается под продвигающие передачи, нежели Мэйсон Гринвуд и Бруну Фернандеш. При уходе Погба с левого фланга в центр, Криш мог бы туда перемещаться, после чего получать обостряющие передачи. Француз получит ещё один вариант для заброса, что сделает атаку «МЮ» вариативнее.

Защита

Главный вопрос – готов ли Роналду в 36 лет отрабатывать в обороне наравне с новыми одноклубниками. Интенсивность прессинга «красных дьяволов» зависит от оппонента. «МЮ» может прессинговать возле чужой штрафной в одном матче, но может глубоко сидеть в обороне в другом. Показатель PPDA (интенсивность прессинга) у команды Сульшера в прошлом сезоне АПЛ – 10,95 (9-е место).

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В сезоне-2020/21 «МЮ» занял пятое место по пропущенным голам и четвёртое – по xG (ожидаемым пропущенным голам). Вряд ли Сульшер будет что-либо менять в защите. Бруну, Гринвуд, Рэшфорд и Марсьяль превосходят Роналду в игре без мяча. Возможно, Сульшер будет выпускать Роналду в тех матчах, где «красные дьяволы» будут играть вторым номером. А вот против соперников, солидно уступающих в классе, Криш будет менее полезен.

Выводы

Роналду точно поможет «красным дьяволам» в атаке. Фернандеш и Погба получают топ-партнера, который добавит команде разнообразия в позиционных наступлениях и быстрых отрывах. Но есть опасения относительно игры на оборону. В Манчестере Криш вряд ли начнет гораздо интенсивнее прессинговать, чем в Турине. Важно, чтобы 36-летний португалец не стал слабым звеном в этом компоненте. Для «Манчестер Юнайтед» подписание Роналду – не только имиджевый ход, но и серьезное усиление. С Вараном, Санчо и Роналду у Сульшера больше шансов на выигрыш АПЛ и ЛЧ, чем было в прошлом сезоне.

Владислав АВРАМЕНКО