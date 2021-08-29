Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 358 Комментарии
Премьер-лига

Поможет или навредит: Честный ответ на пребывание Роналду «Манчестер Юнайтед»

29 Августа 2021 • 09:44 Комментировать (9)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.50 1.80
Через 7 ч. 30 мин.

Летнее трансферное окно близится к завершению. Агуэро, Депай, Грилиш, Санчо, Хакими, Чалханоглу, Доннарумма, Рамос, Варан и Лукаку один за другим взрывали трансферный рынок. 27 августа информационное пространство взбудоражил ещё и Криштиану Роналду – перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Пока болельщики спорят о том, чей трансфер оказался эффектнее – Месси или Роналду, «Евро-футбол.ру» оценивает перспективы португальской звезды в команде Уле-Гуннара Сульшера.

Трансфер топ-футболиста заставляет любого тренера корректировать наработки. В каком бы возрасте Роналду ни вернулся в Манчестер, это в любом случае отобразилось бы на тактике. Главный вопрос – совместимость Криша и «МЮ» пойдёт на пользу или во вред.

Атака

Сульшер долго искал идеальную позицию для Поля Погба. Французский футболист чаще всего выходит на левом фланге, где его периодическая лень при отборе мяча не так заметна. Когда же Поль получает мяч, то имеет возможность смещаться в центр и раздавать свои фирменные передачи на спину защитникам. С Погба отлично взаимодействует Бруну Фернандеш: постоянно вбегает в штрафную площадь. Нынешние звёзды «МЮ» играют эффективно в атаке. Сможет ли Роналду дополнить их?

Embed from Getty Images

Смещение на левый фланг и последующее вбегание в штрафную – типичное для Роналду движение в последние годы. В свои 36 лет Криштиану чаще открывается под продвигающие передачи, нежели Мэйсон Гринвуд и Бруну Фернандеш. При уходе Погба с левого фланга в центр, Криш мог бы туда перемещаться, после чего получать обостряющие передачи. Француз получит ещё один вариант для заброса, что сделает атаку «МЮ» вариативнее.

Защита

Главный вопрос – готов ли Роналду в 36 лет отрабатывать в обороне наравне с новыми одноклубниками. Интенсивность прессинга «красных дьяволов» зависит от оппонента. «МЮ» может прессинговать возле чужой штрафной в одном матче, но может глубоко сидеть в обороне в другом. Показатель PPDA (интенсивность прессинга) у команды Сульшера в прошлом сезоне АПЛ – 10,95 (9-е место).

Embed from Getty Images

В сезоне-2020/21 «МЮ» занял пятое место по пропущенным голам и четвёртое – по xG (ожидаемым пропущенным голам). Вряд ли Сульшер будет что-либо менять в защите. Бруну, Гринвуд, Рэшфорд и Марсьяль превосходят Роналду в игре без мяча. Возможно, Сульшер будет выпускать Роналду в тех матчах, где «красные дьяволы» будут играть вторым номером. А вот против соперников, солидно уступающих в классе, Криш будет менее полезен.

Выводы

Роналду точно поможет «красным дьяволам» в атаке. Фернандеш и Погба получают топ-партнера, который добавит команде разнообразия в позиционных наступлениях и быстрых отрывах. Но есть опасения относительно игры на оборону. В Манчестере Криш вряд ли начнет гораздо интенсивнее прессинговать, чем в Турине. Важно, чтобы 36-летний португалец не стал слабым звеном в этом компоненте. Для «Манчестер Юнайтед» подписание Роналду – не только имиджевый ход, но и серьезное усиление. С Вараном, Санчо и Роналду у Сульшера больше шансов на выигрыш АПЛ и ЛЧ, чем было в прошлом сезоне.

Владислав АВРАМЕНКО

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» - это:
Отличное усиление Обыкновенный трансфер PR-ход Ошибка селекционной службы
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (9)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
29 Августа 2021 в 10:56
Покупка Роналду однозначное усиление но красным катастрофически не хватает добротного опорного полузащитника, это проблема ещё не раз аукнется в грядущем сезоне...
ARTUR
29 Августа 2021 в 10:53
что тут обсуждать ??? бутылка еще даже не открыта , а уже осуждают будет утром плохо или нет , однозначно настроение болельщикам поднял этот переход , ЕГО болельщикам , болельщикам МЮ этот переход скорее всего не особо внушает доверия , если у КР не пойдет игра начнутся стоны , его будут тащить , отдавать выполнять пенки отдадут сто пудово , штрафные , что бы поднять его рейтинг в МЮ , а это значит кого то задвинут , как это было везде где он играл . как пиар ход конечно очень хороший . Ну и однозначно вызов , вызов для самого КР , но уж очень блекло он отыграл последний сезон в ЮВЕ, может здесь проснется .
Марченко Максим
29 Августа 2021 в 10:28
Очевидно же НЕТ )) Погба уйдёт ,и кто будет ему передачи раздавать?)) А про то что он будет или нет отрабатывать в обороне ,так можно было Серию-А посмотреть с участием Юве )) ,там так сказать ответ очевиден.))
PoliticExpert
29 Августа 2021 в 10:36
Очевидно же ДА. Усиление не защиты конечно, но атаки однозначно. Показатели по забитым мячам сильно подрастут.
Марченко Максим
29 Августа 2021 в 10:39
Даже не хочу спорить ,надо смотреть и ждать конечного результата в конце сезона .И там будет видно ,кто прав ,а кто нет )
PoliticExpert
29 Августа 2021 в 10:41
Вот и не спорь, дебильных комментов на сайте и так слишком много.
Марченко Максим
29 Августа 2021 в 10:46
Вот поэтому спорить и не буду ,так сказать ,по себе людей не судят)))
Misha_diablo_football
29 Августа 2021 в 10:53
пользователей тоже))...
Reich83
29 Августа 2021 в 09:55
ставлю на то, что КР забьет 20+ голов в АПЛ за сезон
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.08  16:00 Бёрнли ... Лидс
29.08  16:00 Тоттенхэм ... Уотфорд 1.45 4.4 7.7
29.08  18:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Юнайтед 5 3.5 1.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
10:26 · Англия. Премьер-лига
​Пост о возвращении Роналду в «МЮ» установил рекорд в «Инстаграме»
09:44 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рассказал о травме Канте
09:44 · Англия. Премьер-лига
Поможет или навредит: Честный ответ на пребывание Роналду «Манчестер Юнайтед» 9
02:08 · Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм - Уотфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:22 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Челси» показал чемпионские качества»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта – об удалении Джеймса и пенальти: «Это было жестко»
28 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко прибыл в Италию для прохождения медосмотра
23:40 · Англия. Премьер-лига
Мерсон предпочёл Роналду Кейна 4
23:33 · Англия. Премьер-лига
Фирмино рискует вылететь на неопределённый срок из-за травмы подколенного сухожилия
23:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Никому не нравится футбол 10 на 11» 4
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» стал ближе к трансферу Кунде: лондонцы продали Зума 1 официально
22:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче с «Челси»: «Могли сыграть лучше» 2
19:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возвращение Роналду пойдёт на пользу АПЛ» 5
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Челси» - 1:1 (закончен) 12
Все новости
Рекомендуем
 