«МЮ» решил не отдавать Далота в аренду – им интересовалась дортмундская «Боруссия»

«Манчестер Юнайтед» принял решение оставить у себя на следующий сезон защитника Диогу Далота. Португалец находится в клубе уже несколько лет, но так и не сумел стать ключевым исполнителем при Уле Гуннаре Сульшере.

Впрочем, сейчас норвежский специалист очень доволен работой футболиста, это и стало причиной отказа дортмундской «Боруссии», которая планировала арендовать Далота. Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо.

Более того, руководство надеется, что Далот сможет в будущем надолго закрыть правый фланг обороны манкунианцев. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Милане», а также накануне чемпионата Европы заменил в сборной Португалии Жоау Канселу, заразившегося коронавирусом.