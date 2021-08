Около месяца назад нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд решился на операцию – его уже долгое время беспокоили боли в плече. Поначалу возвращение англичанина ожидалось на конец октября, но на деле реабилитация прошла быстрее выше указанных сроков.

Уже сегодня официальная страница клуба в «Твиттер» опубликовала фотографии, на которых Рэшфорд после длительного отсутствия вернулся на тренировочную базу «МЮ» Правда, пока футболист занимается по индивидуальной программе под присмотром одного из помощников наставника.

Напомним, что ранее главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер не раз заявлял, что считает игрока сборной Англии ключевым исполнителем команды.

Look who's back



Fantastic to see you on the mend, @MarcusRashford! #MUFC