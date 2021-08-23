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Англия. Премьер-лига

Фил Джонс готов продолжить карьеру в Чемпионшипе

23 Августа 2021 • 17:04 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.40 3.75 1.65
29.08 18:30
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс намерен покинуть нынешний клуб, передаёт Goal. По данным источника, игрок готов рассмотреть предложения от клубов из Чемпионшипа.

Напомним, что англичанин не играл с января 2020 года. Сейчас Джонс восстанавливается от очередной травмы. Сообщатся, что защитник намерен сменить клуб, чтобы снова начать играть в футбол.

Джон стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, перейдя из «Блекбэрна» за почти 20 миллионов евро. За это время он сыграл 224 матча, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

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Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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LMI
23 Августа 2021 в 17:21
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