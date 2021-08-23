Фил Джонс готов продолжить карьеру в Чемпионшипе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс намерен покинуть нынешний клуб, передаёт Goal. По данным источника, игрок готов рассмотреть предложения от клубов из Чемпионшипа.

Напомним, что англичанин не играл с января 2020 года. Сейчас Джонс восстанавливается от очередной травмы. Сообщатся, что защитник намерен сменить клуб, чтобы снова начать играть в футбол.

Джон стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, перейдя из «Блекбэрна» за почти 20 миллионов евро. За это время он сыграл 224 матча, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.