Лаге – о возвращении Хименеса: «Он проделал длинный путь»

Менеджер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге высказался касаемо возвращения Рауля Хименеса на поле после тяжёлой травмы черепа.

«Для нас это отличная новость. Важно иметь в обойме игрока, который так здорово работает и создаёт столько шансов.

Мы увидели, что у него было две или три верных возможности в матче с «Тоттенхэмом». Внимательно слежу за его работой на тренировках.

Хименес проделал длинный путь. Ему пришлось долго восстанавливаться, затем было много тренировок. Он очень здорово зарекомендовал себя в последних матчах», - цитирует Лаге BT Sport.

Напомним, что мексиканский страйкер «волков» травмировался в столкновении с Давидом Луисом конце ноября прошлого года.