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Премьер-лига

Лаге – о возвращении Хименеса: «Он проделал длинный путь»

28 Августа 2021 • 18:50 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.45 1.80
Через 22 ч. 4 мин.
Менеджер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге высказался касаемо возвращения Рауля Хименеса на поле после тяжёлой травмы черепа.

«Для нас это отличная новость. Важно иметь в обойме игрока, который так здорово работает и создаёт столько шансов.

Мы увидели, что у него было две или три верных возможности в матче с «Тоттенхэмом». Внимательно слежу за его работой на тренировках.

Хименес проделал длинный путь. Ему пришлось долго восстанавливаться, затем было много тренировок. Он очень здорово зарекомендовал себя в последних матчах», - цитирует Лаге BT Sport.

Напомним, что мексиканский страйкер «волков» травмировался в столкновении с Давидом Луисом конце ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рауль Хименес Бруну Лаге
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