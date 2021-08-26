Сульшер заинтересован в подписании Райса

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выступает за приобретение полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Норвежский наставник «красных дьяволов» дал понять, какую следующую позицию в составе своей команды он бы хотел усилить.

По информации The Independent, Сульшер настаивает на приглашении игрока сборной Англии Деклана Райса на «Олд Траффорд». Но беря в учёт размах манкунианцев на трансферном рынке текущим летом, вполне вероятно, что данный переход случится не раньше зимы.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ранее успел заключить сделки с Джейдоном Санчо и Рафаэлем Вараном, потратив на них свыше ста миллионов евро.