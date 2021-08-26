Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 277 Комментарии
Премьер-лига

Сульшер заинтересован в подписании Райса

26 Августа 2021 • 15:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Кристал Пэлас
1.57 4.00 6.00
28.08 17:00

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выступает за приобретение полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Норвежский наставник «красных дьяволов» дал понять, какую следующую позицию в составе своей команды он бы хотел усилить.

По информации The Independent, Сульшер настаивает на приглашении игрока сборной Англии Деклана Райса на «Олд Траффорд». Но беря в учёт размах манкунианцев на трансферном рынке текущим летом, вполне вероятно, что данный переход случится не раньше зимы.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ранее успел заключить сделки с Джейдоном Санчо и Рафаэлем Вараном, потратив на них свыше ста миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Уле Гуннар Сульшер Деклан Райс Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер заинтересован в подписании Райса
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» договорился о переходе Корне
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: «Челси» - фаворит текущего розыгрыша АПЛ»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересно приглашение Маккенни
14:25 · Англия. Премьер-лига
Продажа Стерлинга может открыть дорогу Роналду в «Манчестер Сити» 7
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит Лапорта и Бернарду взамен на Роналду 1 слухи
13:54 · Англия. Премьер-лига
Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области
13:20 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не сомневаются, что подпишут Кунде
13:01 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы попытаемся обыграть «Манчестер Сити» 3
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» презентовал третий комплект формы фото
Все новости
Рекомендуем
 