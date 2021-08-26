«Вулверхэмптон» отказался отпускать Адама Траоре в «Тоттенхэм»

На днях появилась информация, что «Тоттенхэм» намерен приобрести вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. В услугах игрока был лично заинтересован новый наставник «шпор» Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал с испанцем во время пребывания в качестве тренера «волков».

Однако, как сообщает английское издание The Telegraph, руководство «Вулверхэмптона» в последний момент заблокировало трансфер. Стороны уже успели сойтись на сумме в 40 миллионов евро, но после некоторых раздумий в клубе решили, что Траоре не продается.

Тем более, «Тоттенхэм» хотел взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа, что с самых начальных стадий переговоров не устраивало «волков».