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«Вулверхэмптон» отказался отпускать Адама Траоре в «Тоттенхэм»

26 Августа 2021 • 17:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Уотфорд
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29.08 16:00

На днях появилась информация, что «Тоттенхэм» намерен приобрести вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. В услугах игрока был лично заинтересован новый наставник «шпор» Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал с испанцем во время пребывания в качестве тренера «волков».

Однако, как сообщает английское издание The Telegraph, руководство «Вулверхэмптона» в последний момент заблокировало трансфер. Стороны уже успели сойтись на сумме в 40 миллионов евро, но после некоторых раздумий в клубе решили, что Траоре не продается.

Тем более, «Тоттенхэм» хотел взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа, что с самых начальных стадий переговоров не устраивало «волков».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2021
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